«Альянс врачей» заподозрили в создании фейка о коронавирусе

02.04.2020, 12:16, Новости дня

Ассоциация управленцев здравоохранения сообщила, что скандал с врачом из волгоградского города Калач-на-Дону Татьяной Реввой, сообщившей о якобы отсутствии в ее больнице средств индивидуальной защиты (СИЗ), был срежиссирован организацией «Альянс врачей».

Ассоциация рассказала в Facebook, что «27 марта «Альянс врачей» опубликовал заявление молодого медработника из волгоградского города Калач-на-Дону Татьяны Реввы, работающей в местной ЦРБ». Она сообщила, что в больнице якобы нет СИЗ, «а все врачи не готовы к приему больных коронавирусом».

«Однако Татьяна Ревва работает, по ее собственным словам, в Калаче-на-Дону земским доктором только год, а до этого, судя по соцсетям жила в Санкт-Петербурге. Училась, по ее же заявлениям, на тройки. Затем, после переезда, сразу стала рассказывать о проблемах местной больницы и жаловаться на нехватку материалов, что, к слову, отрицают другие врачи ЦРБ. Совпадение?», – отмечают в ассоциации.

Также выяснилось, что 25 марта, «за пару дней до публикации видео-заявления в группе «Подслушано. Калач-на-Дону» в соцсети «ВКонтакте» появился пост, дословно повторяющий все то, что земский доктор Ревва записала 27 марта». Медик «отметила в комментариях, что не присылала текст в группу, на что ей подсказали, что это сделали в «Альянсе врачей».

«Очевидно, и сам текст написали ей они же», – указывают в Ассоциации.

«Стоило в ответ на рассказ Реввы написать другому представителю ЦРБ, что СИЗ имеются, причем, с запасом, но их не используют, пока эпидемиологическая ситуация в норме, что, в целом, нормально (вместо них врачи носят марлевые повязки, не менее эффективные), в комментариях началась травля этого доктора с фейковой страницы. Голословными обвинениями с пустой «левой» странички «Альянс врачей» попытался отвлечь внимание с мнения, отличного от подвигаемой «Альянсом» истории», – добавили в Ассоциации.

В записи приведены скриншоты оригинальных записей и комментариев Реввы, а также комментарии с фейковых страниц.

Отметим, что ранее «Альянс врачей» уже обвиняли в распространении фейков про коронавирус и в создании угрозы распространения заболевания.

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