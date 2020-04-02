Порноактриса Ава Кокс раскрыла секрет своего успеха

02.04.2020, 12:09, Разное

Британская порноактриса Ава Кокс в одном из недавних интервью рассказала, в чём заключается секрет её успеха. Звезда фильмов для взрослых считает, что нестандартная и не совсем модельная внешность – одна из основных причин её популярности у зрителей.

Ава Кокс говорит, что отличается от многих порноактрис, для которых стандартным считается маленький рост, большой бюст и светлые волосы. С типичной внешностью стать востребованной и популярной у режиссёров и любителей откровенного жанра гораздо проще, считает актриса. В то же время у неё иссиня-чёрные волосы и рост 1,87 м, что нравится далеко не всем. Однако поклонники именно такого типажа женщин после просмотра контента с участием Кокс становятся её фанатами и смотрят все появляющиеся новинки. Сама же порноактриса не увлекается подобными видео и говорит, что ей приходилось смотреть их лишь однажды, в компании молодого человека, которому нравятся фильмы «18+». Именно после этого случая она и приняла решение попробовать себя в роли порноактрисы.

Карьера Авы Кокс началась после того, как чешские продюсеры нашли её ролик, обнародованный в соцсети. С ней заключили контракт, и сейчас британка уже имеет свою армию фанатов в разных странах мира, адресующих ей положительные отзывы и благодарность за полученный благодаря роликам опыт, помогающий, к примеру, разнообразить интимные отношения супружеским парам.