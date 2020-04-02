Названы наиболее популярные ОС и браузеры в марте 2020 года

02.04.2020, 12:09, Разное

Аналитики сервиса Netmarketshare составили рейтинг браузеров и ОС, пользовавшихся наибольшей популярностью в марте 2020 года. Некоторым из них удалось повысить долю рынка и таким образом занять высокие позиции списка.

Среди операционных систем на текущий момент самой востребованной оказалась Windows 10 с долей рынка более 57%. На второй и третьей позиции также разместились продукты, выпущенные транснациональной корпорацией по производству проприетарного ПО Microsoft – Windows 7 и 8.1. Их доли составляют соответственно 26,2 и почти 3,7%. Четвёртая строка досталась MacOS X Mojave 10.14 (2,6%).

Среди браузеров лидером рейтинга назван Google Chrome, в последнее время увеличивший долю до 68,5%. Вторая строка занята Microsoft Edge (7,6%), а на третью позицию опустился Mozilla Firefox (7,2%), ранее занимавший предыдущее место. Замыкает список наиболее популярных браузеров Internet Explorer с показателем в 5,8%.