Новые заболевших COVID-19 в Калининграде были на одной вечеринке

02.04.2020, 12:08, Новости дня

Шестеро из семи новых заболевших COVID-19 в Калининградской области были участниками празднования дня рождения в одном из заведений, их состояние оценивается врачами как удовлетворительное, сообщили в региональном штабе по контролю за коронавирусом.

«В Калининградской области выявлено семь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Шесть случаев эпидемиологически связаны с празднованием того самого дня рождения, о котором недавно говорил губернатор Антон Алиханов. Из них три женщины и трое мужчин среднего возраста, состояние их здоровья удовлетворительное. Все в настоящее время помещены в стационар, продолжают отрабатываться контакты зараженных», – передает РИА «Новости» сообщение штаба.

По данным оперативного штаба на 2 апреля, в регионе 19 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, при этом пятеро человек уже выздоровели, обследовано 4,3 тыс. человек, под медицинским наблюдением почти 1,6 тыс. человек, в том числе 20 в условиях обсерватора.

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в РФ выросло за последние сутки на 771 и составило 3548 человек в 76 регионах страны.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.