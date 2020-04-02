Вирусолог сказал, при каких условиях продлят нерабочую неделю

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02.04.2020, 12:08, Новости дня

Если динамика заболеваемости снизится или выйдет в нулевой уровень, то нет необходимости продлевать нерабочую неделю, в любом другом случае она должна длиться не менее 14 дней, сообщил газете ВЗГЛЯД руководитель отдела арбовирусов НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского Александр Бутенко.

Из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции российские власти намереваются продлить нерабочую неделю. Об этом стало известно по итогам встречи президента Владимира Путина с членами правительства.

«Все зависит от динамики заболеваемости. Если она сейчас за несколько дней снизится и не будет повышаться, выйдет на отрицательный или под нулевой уровень, тогда не будет никакой необходимости продлевать нерабочую неделю. Но если этого не произойдет, то продлевать ее нужно обязательно», – говорит Бутенко.

Если принимаются жесткие меры, то это большие потери для экономики, продолжает вирусолог. Но если не оставлять народ на домашней самоизоляции, то последствия будут еще хуже. Поэтому, всем сейчас стоит отстраниться от какой-либо денежной выгоды.

«Вообще, режим самоизоляции должен длиться, конечно, не менее 14 дней. Все-таки это инкубационный период вируса. А дальше нужно смотреть по ситуации», – считает Бутенко.



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