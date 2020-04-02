В Армении за сутки выявили 92 случая заражения COVID-19. Общее число заболевших – 663, умерших – 4

02.04.2020, 12:07, Новости дня

В Армении, по данным на 2 апреля, выявлено 92 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает армянская служба Радио Свобода со ссылкой на Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава страны. Таким образом, общее количество случаев заболевания в Армении достигло 663, 33 пациента выздоровели.

В Ереване накануне была зарегистрирована смерть еще одного пациента, зараженного коронавирусом нового типа, сообщает Министерство здравоохранения Армении. Таким образом, число умерших от коронавируса в Армении достигло четырех.

“У 89-летнего пациента была коронавирусная болезнь, подтвержденная двусторонняя инфильтративная пневмония. Кроме того, у пациента были сопутствующие хронические заболевания, в том числе артериальная гипертензия, сахарный диабет. К сожалению, из-за пожилого возраста пациента и сопутствующих заболеваний врачам не удалось спасти его жизнь”, – говорится в сообщении.

26 марта в Армении скончался первый пациент с диагнозом COVID-19 – 72-летняя женщина. Спустя несколько дней в реанимации скончались 55-летняя женщина и 73-летний мужчина, у которых был диагностирован коронавирус в сочетании с другими хроническими заболеваниями.

В связи с распространением коронавируса в Армении с 16 марта введено чрезвычайное положение, режим ЧП продлится до 14 апреля. С 25 марта в стране в силу вступили ограничения на передвижение граждан. Выходить из дома можно только в случае крайней необходимости. Исключения составляют установленные комендатурой случаи, к примеру, посещения продуктовых магазинов, аптек, людей, нуждающихся в уходе, панихиды и похороны. Также можно один раз в день выходить из дома в одиночку для занятия спортом. На личном транспорте разрешается перевозить не больше двух лиц, включая водителя. Перед выходом из дома граждан страны обязали заполнять анкету о передвижении в период чрезвычайного положения, а также иметь при себе удостоверяющий личность документ.