Российский самолет доставил медицинскую помощь в США

02.04.2020, 12:06, Новости дня

Российский самолет с предметами медицинского назначения, необходимыми для борьбы с пандемией коронавируса, прибыл в США, что рассматривается как пиар-акция президента России Владимира Путина, который ранее обсуждал кризис с президентом США Дональдом Трампом.

Трамп, который пытается восполнить дефицит аппаратов искусственного вентилирования легких и средств индивидуальной защиты, принял предложение Путина в ходе телефонного разговора в понедельник.

Российский военно-транспортный самолет прибыл в Международный аэропорт имени Кеннеди в Нью-Йорке в среду.

Госдепартамент объявил, что по итогам телефонного разговора Трампа и Путина 30 марта США согласились закупить у России необходимые им предметы медицинского назначения, включая вентиляторы и средства индивидуальной защиты.

В заявлении говорится, что материалы были переданы представителям Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям в Нью-Йорке 1 апреля.

«В прошлом обе страны оказывали друг другу гуманитарную помощь во времена кризисов, и, несомненно, будут поступать так и в будущем, – говорится в заявлении представителя Госдепартамента Морган Оргагус. – Сейчас то время, когда мы должны объединить усилия, чтобы справиться с общим врагом, который ставит под угрозу жизнь каждого из нас».

Экстренная помощь России Вашингтону стала удивительным событием. Обычно США оказывают помощь странам, оказавшимся в сложной ситуации, а не принимают ее.

«Трамп с признательностью принял эту помощь гуманитарного характера», – заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков во вторник, согласно «Интерфакс».

Сам Трамп с энтузиазмом говорил о российской помощи после разговора с Путиным.

Федеральный чиновник в Вашингтоне подтвердил, что поставка является прямым результатом телефонного разговора Трампа и Путина. Чиновник сообщил, что груз весом 60 тонн включал аппараты искусственной вентиляции легких, маски, респираторы и другие предметы.

Чиновник сообщил, что оборудование будет тщательно изучено, чтобы убедиться, что оно соответствует критериям качества, установленным федеральным Управлением по контролю за продуктами питания и лекарствами.

Число подтвержденных случаев коронавируса в США превысило 205 тысяч, 4500 человек скончались.

В России, по официальным данным, зафиксировано 2337 случаев заболевания и 17 смертей, хотя некоторые врачи ставят под сомнения точность официальных данных.

Отношения между Москвой и Вашингтоном в последние годы отличаются напряженностью, вызванной самыми разными факторами – от Сирии и Украины до вмешательства на выборах в США, которое Россия отрицает.

Трамп потратил два года на борьбу с федеральным расследованием предполагаемого сговора его предвыборного штаба с Россией в 2016 году.

Трамп заявил во вторник, что он и Путин подробно обсуждали ситуацию с вирусом.

«Россия оказалась под довольно сильным ударом», – сказал он.

Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что Москва надеется, что США смогут оказать России медицинскую помощь в случае необходимости, когда для этого придет время.

Россия также задействовала свои вооруженные силы для отправки самолетов с помощью в Италию для борьбы с коронавирусом, обнажив неспособность ЕС оказать оперативную помощь своему члену в период кризиса. Это также позволило Путину провести пиар-маневр в своей стране и за рубежом.