Большой каньон закрывается из-за коронавируса

02.04.2020, 12:06, Новости дня

Национальный парк «Большой каньон» объявил о закрытии в связи с получением требования органов здравоохранения округа Коконино.

В пресс-релизе говорится, что парк закрывается немедленно до дальнейшего уведомления.

Ранее было объявлено о том, что первый случай заражения коронавирусом в Большом каньоне был выявлен у сотрудника парка.

Жители Южного края Большого каньона опубликовали в социальных сетях фотографии заграждений, которые устанавливаются вдоль дорог, чтобы помешать проникновению людей в парк.