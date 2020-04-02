 

Большой каньон закрывается из-за коронавируса

02.04.2020, 12:06, Новости дня

Национальный парк «Большой каньон» объявил о закрытии в связи с получением требования органов здравоохранения округа Коконино.

В пресс-релизе говорится, что парк закрывается немедленно до дальнейшего уведомления.

Ранее было объявлено о том, что первый случай заражения коронавирусом в Большом каньоне был выявлен у сотрудника парка.

Жители Южного края Большого каньона опубликовали в социальных сетях фотографии заграждений, которые устанавливаются вдоль дорог, чтобы помешать проникновению людей в парк.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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