Большой каньон закрывается из-за коронавируса
02.04.2020, 12:06, Новости дня
Национальный парк «Большой каньон» объявил о закрытии в связи с получением требования органов здравоохранения округа Коконино.
В пресс-релизе говорится, что парк закрывается немедленно до дальнейшего уведомления.
Ранее было объявлено о том, что первый случай заражения коронавирусом в Большом каньоне был выявлен у сотрудника парка.
Жители Южного края Большого каньона опубликовали в социальных сетях фотографии заграждений, которые устанавливаются вдоль дорог, чтобы помешать проникновению людей в парк.
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Русская служба «Голоса Америки»
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