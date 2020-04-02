Звезда Бондианы Леа Сейду раскритиковала #MeToo: “В этом движении полно лицемерия”

02.04.2020, 12:05, Разное

Несмотря на перенос даты выхода нового фильма про Джеймса Бонда “Не время умирать” с апреля на ноябрь, материалы, сделанные к этому релизму еще в начале года, все продолжают выходить. Вот и в американском издании Harper’s Bazzar появилась звезда этой картины Леа Сейду, которая второй раз возвращается в бондиану в роли доктора Мэделин Свон. В интервью с репортером HB Леа рассказала не только про кино, но и про одну из самых актуальных тем последних лет: движение против насилия над мужчинами и женщинами #MeToo:

Сейчас в этой сфере много лицемерия. Потому что многие люди все осознавали. И сейчас они используют слова “Да, я была или был жертвой” как свое преимущество и становятся героями. Но позвольте! Герой, для меня, — тот человек, который умеет прощать. Нам что, теперь постоянно желать смерти мужчинам за то, что они сделали? Разве не нужно вместо этого научиться прощать?

Леа Сейду на обложке Harper’s BazaarЭто утверждение выглядит особенно неожиданно на фоне прошлых признаний самой Сейду. Еще в 2017 году актриса написала статью для издания The Guardian, в котором рассказала, что ей самой не удалось избежать приставаний голливудского продюсера Харви Вайнштейна. Также Сейду была свидетельницей его поползновений в сторону других актрис и попыток заставить их переспать с ним. В нынешнем интервью актриса сожалеет о некоторых сказанных тогда в запале словах и уточняет:

Я просто хочу сказать, что не считаю себя жертвой, я тоже была в курсе многого… не была до конца наивной. Вот и все. Я не хочу, чтобы меня классифицировали. И ненавижу быть политически корректной. И не люблю морализаторство и постоянные осуждения. Мир сегодня стал настолько отполированным до блеска, что меня это пугает. Нам больше нельзя допускать никаких ошибок.

Леа СейдуЕще более тяжелым опытом и примером психологического насилия она называла съемки у французского режиссера Абделатифа Кешиша в фильме “Жизнь Адель”: по признанию Леи, ее вместе с коллегой Адель Экзаркопулос день за днем заставляли сниматься в откровенных сценах, выбивали из них эмоции, и под конец съемочного процесса она чувствовала себя “практически как проститутка”.

Возможно, именно с тяжелым личным опытом связано такое неприятие актрисы к тем, кто, по ее мнению, пытается нажиться на волне повышенного внимания к подобным случаям насилия. В любом случае, как выяснилось из интервью, актриса по-прежнему всецело за равные права мужчин и женщин — хотя бы на экране:

В нашем кино никто не собирается удовлетворять сексуальные интересы Бонда. Люди часто забывают, что сам Джеймс Бонд — тоже сексуальный объект, один из немногих мужских персонажей, которого часто объективируют. Думаю, что женщиинам нравится смотреть на него, разве нет? Посмотреть на его тело, не правда ли? Лично мне очень нравится смотреть на подкачанных сексуальных мужчин в плавках.

Дэниел Крейг в фильме “Казино Рояль”

Эти слова актриса подытожила собственным девизом:

Хорошо быть феминистом, но мы также должны быть и маскулинистами. И наоборот. Мужчины и женщины должны поддерживать друг друга.

Закончила же разговор Леа словами о собственном сыне: трехлетнем Жорже, которого она воспитывает вместе с возлюбленным манекенщиком Андре Мейером и который сегодня позволяет ей чувствовать себя защищенной посреди всеобщего хаоса:

Я очень хорошо понимаю сына, а он — меня. У нас полный симбиоз. Я словно нахожусь в его голове, знаю, о чем он думает, что чувствует. Когда я рядом с ним, мне самой словно снова три года.

Леа Сейду и Андре Мейер