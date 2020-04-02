 

Экс-супруг герцогини Камиллы и экс-возлюбленный принцессы Анны заразился коронавирусом

02.04.2020, 12:05, Разное

Первый супруг герцогини Корнуольской Камиллы, офицер британской армии в отставке Эндрю Паркер-Боулз, заразился коронавирусной инфекцией. О положительном тесте на COVID-19 он рассказал британской прессе, отметив, что мог заразиться на фестивале в Челтенеме, который проходил в марте.

Эндрю Паркер-Боулз, Зара Филлипс и принцесса Анна, 10 мартаЯ чувствовал себя ужасно. У меня был сильный кашель, и я был очень вялым. Я сплю вдвое дольше обычного,

— признался Паркер-Боулз, который на фестивале общался с Зарой Филлипс и принцессой Анной. С последней, к слову, в свое время у него был роман: говорят, что Эндрю и Анна встречались за спиной у Камиллы, но через непродолжительное время расстались. Паркер-Боулз женился на Камилле, их брак просуществовал 22 года, Анна вышла замуж за Марка Филлипса, с которым прожила 19 лет. Сейчас принцесса счастлива в браке с Тимоти Лоуренсом, но с Паркер-Боулзом дружит по сей день. 

Свадьба Камиллы и Эндрю Паркер-БоулзаЭндрю Паркер-Боулз и герцогиня КамиллаОтметим, что на прошлой неделе британской прессе стало известно о том, что принц Чарльз заразился новым коронавирусом. В пресс-службе Кларенс-хаус, официальной резиденции Чарльза и герцогини Камиллы, подтвердили эту информацию, а также подчеркнули, что последние 10 дней 71-летний наследник британского престола работал в обычном режиме, но из дома. После положительного теста на COVID-19 принц был помещен на карантин. Впрочем, режим самоизоляции был прекращен уже спустя 7 дней – разумеется, после консультации с лечащим врачом. Герцогиня Корнуольская продолжает соблюдать режим самоизоляции, несмотря на отрицательный результат теста на вирус COVID-19 – ориентировочно, до конца этой недели.

Принц Чарльз и герцогиня Камилла



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