СБУ: В клинике Eurolab проведены обыски из-за сокрытия случаев COVID-19

02.04.2020, 12:01, Новости дня

Служба безопасности Украины провела обыски по делу о сокрытии выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в клинике Eurolab. Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Facebook.

Должностных лиц клиники подозревают в действиях, направленных на распространение эпидемии коронавируса в Украине. Речь идет об умышленном сокрытии информации о положительных результатах тестов.

“1 апреля в основании судебного решения были проведены обыски в помещениях ООО “Евролаб” для установления всех обстоятельств данного правонарушения. По их результатам изъяты необходимые для следствия документы и информация”, – сообщили в СБУ.

Документы обработают с привлечением специалистов Минздрава Украины. Досудебное расследование продолжается, проводятся следственные и розыскные действия.





Головне слідче управління СБ України розслідує кримінальне провадження за фактом можливого вчинення посадовими особами… Posted by Служба безпеки України on Neljapäev, 2. aprill 2020





“Официальная причина – статья 113, кажется, диверсия против государства … Попытка привязать меня к тому, что якобы киевская лаборатория не сообщила о трех случаях заболевания, и, таким образом, способствовала развитию эпидемии”, – сообщил владелец клиники Eurolab Андрей Пальчевский в эфире “112 Украина”.

В УК Украины по такой статье предусмотрено наказание от восьми до 15 лет заключения.

19 марта мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что у 50-летнего жителя столицы частная клиника обнаружила коронавирус, но не сообщила об этом в Минздрав.

20 марта Пальчевский говорил, что пациентов, у которых обнаружили коронавирус, не всегда получается найти. По его мнению, реальных заболевших в сотни раз больше, чем выявлено официально.

24 марта правоохранители открыли уголовное производство против частной клиники, которая скрыла от Министерства здравоохранения положительный тест на коронавирус.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на утро 2 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 938 тыс., из них более 195 тыс. выздоровели, а 47 273 человека умерли.

В Украине, по данным Минздрава на 10.00 2 апреля, коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 804 человек, из них 13 вылечились, а 20 умерли.