В ВСУ зафиксирован первый случай заболевания COVID-19

02.04.2020, 12:01, Новости дня

Первый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 зафиксирован в Вооруженных силах Украины. Об этом 2 апреля в Facebook сообщило командование медицинских сил ВСУ.

Заболела врач Хмельницкого военного госпиталя. С конца марта с острым респираторным заболеванием она находилась на амбулаторном лечении. 1 апреля состояние медика ухудшилось, она попала в Хмельницкую инфекционную больницу с диагнозом “пневмония”.

“В тот же день методом ПЦР диагностировано заболевание острой респираторной болезнью, вызванной коронавирусом, типа COVID-19. Больная получает лечение согласно протоколам Минздрава Украины, состояние здоровья удовлетворительное”, – рассказали в командовании.

В военном госпитале определили контактных лиц, с которыми общалась больная, это 10 военнослужащих, все они находятся в самоизоляции. Сегодня они должны пройти тестирование на коронавирус.

Всего в изоляции из-за коронавируса находится 140 украинских военнослужащих.

Епідеміологічна обстановка в Збройних Силах УкраїниНа 07.00 2 квітня в Збройних Силах України зареєстровано 1 випадок… Posted by Командування Медичних сил Збройних Сил України on Kolmapäev, 1. aprill 2020

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на утро 2 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 938 тыс., из них более 195 тыс. выздоровели, а 47 273 человека умерли.

В Украине, по данным Минздрава на 10.00 2 апреля, коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 804 человек, из них 13 вылечились, а 20 умерли.