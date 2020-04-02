 

В ВСУ зафиксирован первый случай заболевания COVID-19

02.04.2020, 12:01, Новости дня

Первый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 зафиксирован в Вооруженных силах Украины. Об этом 2 апреля в Facebook сообщило командование медицинских сил ВСУ. 

Заболела врач Хмельницкого военного госпиталя. С конца марта с острым респираторным заболеванием она находилась на амбулаторном лечении. 1 апреля состояние медика ухудшилось, она попала в Хмельницкую инфекционную больницу с диагнозом “пневмония”. 

“В тот же день методом ПЦР диагностировано заболевание острой респираторной болезнью, вызванной коронавирусом, типа COVID-19. Больная получает лечение согласно протоколам Минздрава Украины, состояние здоровья удовлетворительное”, – рассказали в командовании. 

В военном госпитале определили контактных лиц, с которыми общалась больная, это 10 военнослужащих, все они находятся в самоизоляции. Сегодня они должны пройти тестирование на коронавирус. 

Всего в изоляции из-за коронавируса находится 140 украинских военнослужащих. 

Епідеміологічна обстановка в Збройних Силах УкраїниНа 07.00 2 квітня в Збройних Силах України зареєстровано 1 випадок…

Posted by Командування Медичних сил Збройних Сил України on Kolmapäev, 1. aprill 2020

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на утро 2 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 938 тыс., из них более 195 тыс. выздоровели, а 47 273 человека умерли.

В Украине, по данным Минздрава на 10.00 2 апреля, коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 804 человек, из них 13 вылечились, а 20 умерли. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.02 / Стало известно, где поселят прилетевших из Китая украинцев

11.03 / Бывший посол США в России – наше величайшее оружие против русских — энергетическая самодостаточность

05.03 / Отношения Сербии и Китая стали пугать ЕС больше ее сотрудничества с Россией

08.03 / Белковский: С одной стороны, Шнуров – генератор духовных скреп, а с другой – мультимиллионер

12.03 / Дональд Трамп сообщил о введении запрета на авиаперевозки между США и континентальной Европой

18.02 / Разведка Нидерландов заявила об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17

26.03 / В Казахстане умерла пациентка с коронавирусом. Это первая смерть в странах Центральной Азии

24.03 / Как защититься от коронавируса?

26.02 / Голикова заявила о продлении ограничительных мер на границе с Китаем

03.03 / Стал известен предварительный состав нового Кабмина Украины. Несколько министров сохранят посты

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска