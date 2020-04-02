Рынки в Украине можно открывать при отсутствии другой возможности обеспечить население продуктами – Ляшко

02.04.2020, 12:00, Новости дня

Министерство здравоохранения Украины не давало разрешения открывать рынки, а только прописало условия, при соблюдении которых их можно открыть, и только в случае, если нет другой возможности обеспечить население продуктами. Об этом 2 апреля на брифинге в Киеве сказал заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Минздрав не открывал рынки. В постановлении главного санитарного врача четко прописаны требования, когда органы местного самоуправления могут разрешить работу рынков в случае, если у населения, которое проживает на конкретной территории, нет иных возможностей покупать продукты”, – сказал Ляшко.

Он подчеркнул, что это постановление не является призывом открывать рынки.

“Это возможность открыть и дать доступ людям к продуктам питания в период карантина, который установлен на территории Украины. Призываю не злоупотреблять, выполнять все требования карантина. И в случае, если есть необходимость открыть рынок, выполнять требования, которые прописаны в постановлении”, – отметил заместитель министра.

В постановлении Министерства здравоохранения Украины от 30 марта сказано, что торговля на рынках в условиях карантина разрешена при соблюдении ряда условий, среди которых – соблюдение дистанции между покупателями и продавцами, а также пребывание на рынке не больше одного посетителя на 20 м² торговой площади.

Мэр Киева Виталий Кличко, комментируя данное постановление, заявил, что в столице рынки пока работать не будут. В городе открыты продуктовые магазины и супермаркеты, нехватки продуктов нет, подчеркнул он.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, приостановили авиасообщение с другими странами и прекратили внутренние пассажирские перевозки. Работодателей призвали перевести сотрудников на удаленный режим работы. Ожидалось, что эти меры будут действовать до 3 апреля, но 25 марта Кабинет Министров ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране и продлил карантин до 24 апреля.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане, одни из первых инфицированных были продавцами на рынке животных и морепродуктов “Хуанань”.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на утро 2 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 939 тыс., из них более 195 тыс. выздоровели, а 47 287 человек умерли.

В Украине, по информации Минздрава на 10.00 2 апреля, коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 804 человек, из них 13 вылечились, а 20 скончались.