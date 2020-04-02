 

В Москве почти 50% новых зараженных COVID-19 составляют лица моложе 45 лет

02.04.2020, 11:53, Разное

Согласно оперативной информации, в Москве число заразившихся COVID-19 за последние 24 часа составило 595. Из них почти 50% – лица моложе 45 лет.
Кроме того, в количество инфицированных за указанный период входят 6% детей, передает телеграмм-канал “360”.

Всего в РФ за последние сутки коронавирусная инфекция подтверждена у 771 пациента. Общее количество случаев COVID-19 в стране составляет 3548. Выписаны из больниц после полного выздоровления 235 человек.



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