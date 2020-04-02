В ВОЗ подвергли сомнению эффективность лимона и имбиря против COVID-19

02.04.2020, 11:53, Разное

Употреблять в пищу лимон и имбирь с целью поддержания иммунной системы можно и нужно, но эффективность этих продуктов в лечении вируса COVID-19 не доказана. С таким заявлением выступил в рамках брифинга в Женеве Майкл Райан, который в ВОЗ руководит программой по ЧС в сфере здравоохранения.

Эксперт подчеркнул: на сегодняшний день терапии, эффективность которой в лечении коронавирусной инфекции была бы подтверждена учёными, попросту не существует. Конечно, людям следует заботиться о своём здоровье и всячески укреплять его, и главным образом – с помощью правильного питания, но не стоит приписывать таким продуктам, включая лимон, мёд и имбирь, способность побороть COVID-19.

Представитель ВОЗ призвал жителей планеты не делать подобных бездоказательных предположений и не распространять информацию о них.