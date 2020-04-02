 

В ВОЗ подвергли сомнению эффективность лимона и имбиря против COVID-19

02.04.2020, 11:53, Разное

Употреблять в пищу лимон и имбирь с целью поддержания иммунной системы можно и нужно, но эффективность этих продуктов в лечении вируса COVID-19 не доказана. С таким заявлением выступил в рамках брифинга в Женеве Майкл Райан, который в ВОЗ руководит программой по ЧС в сфере здравоохранения.
Эксперт подчеркнул: на сегодняшний день терапии, эффективность которой в лечении коронавирусной инфекции была бы подтверждена учёными, попросту не существует. Конечно, людям следует заботиться о своём здоровье и всячески укреплять его, и главным образом – с помощью правильного питания, но не стоит приписывать таким продуктам, включая лимон, мёд и имбирь, способность побороть COVID-19.

Представитель ВОЗ призвал жителей планеты не делать подобных бездоказательных предположений и не распространять информацию о них.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.02 / Самым старым мужчиной в мире стал 111-летний житель Великобритании

21.02 / Xiaomi разрабатывают SIM-карту и флэш-накопитель в одном корпусе

04.03 / Мнение: Поддельные подписи Родченкова

20.03 / Мнение: Игра на нервах

24.02 / Ольга Бузова показала фото с «Первого свидания» с Давидом Манукяном

27.02 / Ольгу Бузову выбрали «Человеком года» в Витебске за полуобнаженную фотографию

25.03 / Мнение: О величайшем неудачнике современности

02.02 / Возвращение в Стормиленд: Кайли Дженнер с размахом отметила двухлетие своей дочери

04.03 / Личное: Вирус. Самолёт. Бабушка

09.02 / Каждые 16 дней на Землю приходят странные радиосигналы из очень далекого объекта

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска