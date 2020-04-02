Стало известно содержимое российской гуманитарной помощи для США

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02.04.2020, 11:53, Новости дня

Гуманитарная помощь, которую доставил в США российский военно-транспортный самолет Ан-124 «Руслан», в основном состоит из средств индивидуальной защиты, сообщил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Полянский сообщил, что РФ передала те предметы, которых не хватает местным врачам, передает ТАСС.

«В Нью-Йорке действительно очень тяжелая ситуация, мне кажется, здесь каждая маска, каждое средство защиты на счету», – отметил он.

Договоренность об отправке из РФ в США самолета была достигнута в ходе состоявшегося в понедельник телефонного разговора президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа. Груз прибыл в Нью-Йорк 1 апреля.

Напомним, США находятся на первом месте по распространению коронавируса. Постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон заявляла, что альянс и Россия должны и будут помогать друг другу в борьбе против нового заболевания.

Трамп заявлял, что РФ в связи с пандемией нового коронавируса отправила в США «очень и очень большой самолет» с медицинским оборудованием.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как китайский вирус дал стимул отношениям РФ и США.



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