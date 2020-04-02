Опубликованы выдержки из дневника пациентки госпиталя в Коммунарке

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02.04.2020, 11:53, Разное

Издание «СтарХит» публикует выдержки из дневника одной из пациентки больницы в Коммунарке. Почти две недели в Коммунарке она борется с SARS-CoV-2, осложнившимся двусторонней пневмонией.
Поездка на учебу в Европу в первой половине марта завершилась для продюсера рекламы и кино больничной палатой Коммунарки. Недомогание еще по дороге домой, несколько дней самоизоляции и путь в машине скорой помощи в основной центр борьбы с коронавирусом. Симптомы, о которых сегодня известно каждому, сначала не вызывают особого беспокойства. В обычной жизни, информирует девушка в своем дневнике, чаще всего съёмки бы не останавливались, и тендеры выигрывались, но сейчас положительный результат теста пугает психологически.

Непрекращающийся кашель вынудил нажать красную кнопку. К проблемам с капельницей, хорошо известным хроническим больным, пациентка оказалась не готова. В стационарах медсестра, умеющая беспроблемно провести данную манипуляцию, воспринимается пациентами на уровне божества. Обычно они делятся друг с другом советами облегчения последствий неточного попадания в вену, но одиночная палата не дает такой возможности, как и психологической поддержки. А она крайне необходима, когда больного «колбасит: от боевого духа и активизма до слез по ночам». После проведения wi-fi жизнь стала понемногу налаживаться.

Пациентка информирует также о диагностировании пневмонии и её лечении. Врач отмечает положительную динамику. «Меня так радует, — отмечает больная, —что люди сплачиваются и помогают друг другу. Есть чат тех, кто лежит в Коммунарке, там идут разные беседы, есть админы, которые помогают по всем вопросам. Узнав, что у меня болит живот, ребята нашли «Линекс» и передали его через медбратьев». Началось возвращение к жизни.



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