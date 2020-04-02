Роскосмос разработал аппарат ИВЛ для новорожденных

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02.04.2020, 11:48, Новости дня

Предприятия Роскосмоса в феврале подали документы на получение регистрационного удостоверения аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для новорожденных и медицинского смесителя газов, сообщили в Объединенной ракетно-космической корпорации.

«Аппарат ИВЛ с пневмоприводом и ручным управлением предназначен для оказания респираторной поддержки ИВЛ маской у новорожденных, находящихся в состоянии апноэ или тяжелой дыхательной недостаточности в первые минуты жизни после родов», – передает ТАСС сообщение госкорпорации.

Разработанный медицинский смеситель газов предназначен для формирования кислородно-воздушной смеси с регулируемым процентным содержанием кислорода.

Аппарат ИВЛ и смеситель можно будет применять в родильных домах, отделениях педиатрии и патологии новорожденных, перинатальных центрах, в комплексе интенсивной терапии и реанимации пациента.

Одним из осложнений коронавирусной инфекции является пневмония. В некоторых случаях пациентам требуется искусственная вентиляция легких.

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в РФ выросло за последние сутки на 771 и составило 3548 человек в 76 регионах страны.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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