 

Назван возрастной состав новых заболевших коронавирусом в Москве

02.04.2020, 11:48, Новости дня

Почти 46% из 595 подтвержденных новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве составили люди моложе 45 лет, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

«Почти 46% среди новых заболевших – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33% – от 46 до 65 лет и еще около 15% – старше 65 лет, причем 6% из них старше 80 лет. Еще 6% из числа заболевших – дети», – передает ТАСС сообщение штаба.

Уточняется, что все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением. Всего число случаев заражения коронавирусом в Москве за сутки возросло на 595 и составило 2475.

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в РФ выросло за последние сутки на 771 и составило 3548 человек в 76 регионах страны.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.02 / Песков отреагировал на идею Зеленского построить «город мечты» для крымчан

11.02 / Роджеру Стоуну грозит от 7 до 9 лет тюрьмы

13.02 / Путин поддержал идею о закреплении в Конституции упоминания молодежной политики

25.03 / Принц Чарльз заразился коронавирусом. Он наследник британского престола после королевы Елизаветы

29.03 / В Петербурге легковушку разорвало после удара о столб, погиб пассажир

16.02 / Обсуждается проведение совместных Олимпийских игр в Лос-Анджелесе и Владивостоке – Белковский

20.02 / Рыбакина вышла в полуфинал турнира в Дубае, обыграв Плишкову

01.04 / Вирусолог: Болеющие коронавирусом бессимптомно менее заразны, но тоже опасны

14.02 / Комаровский: Нужно взять в пользу государства санаторий и людей, которые прилетают из Уханя, за государственный счет изолировать там на две недели

20.03 / В Риме начали устанавливать полицейские блокпосты для контроля за карантином

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска