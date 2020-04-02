Хотел обойти запрет: житель Уфы прогулялся с ребенком по крыше

02.04.2020, 11:42, Разное

Находящийся на карантине житель Уфы вывел маленького ребенка на крышу пристройки дома. Таким необычным образом мужчина решил обойти запрет на прогулки. Очевидцы незамедлительно сообщили о случившемся в экстренные службы, передает РЕН ТВ.

Прибывшие спасатели нашли нерадивого отца и провели с ним профилактическую беседу, уточняет НСН. Они назвали действия мужчины недопустимыми и подчеркнули: дети могут последовать его примеру и выйти на крышу, что приведет к трагическим последствиям.