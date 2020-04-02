 

Онкоцентр Блохина приостановил госпитализацию из-за коронавируса у одного из врачей

02.04.2020, 11:30, Новости дня

Положительный диагноз на коронавирусную инфекцию подтвердился 1 апреля у одного из врачей отделения лекарственных методов лечения (химиотерапевтического) № 3 Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Блохина. Первичная госпитализация пациентов в это отделение приостановлена, сообщили в пресс-службе онкоцентра.

В пресс-службе уточнили, что врач с 25 марта находится на больничном, он в удовлетворительном состоянии.

«Пациенты, которые в данный момент проходят лечение в отделении лекарственных методов лечения (химиотерапевтическом) № 3, изолированы в палатах и взяты под особое наблюдение, лечебные мероприятия осуществляются сотрудниками других отделений химиотерапии НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина. Для врачей предусмотрена специальная защитная одежда. Перемещение данных сотрудников по центру ограничено», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Госпитализация пациентов в это отделение приостановлена.

«Сотрудники распущены на карантин, каждому будет проведен тест на COVID-19», – уточнили там.

Все действия администрации НМИЦ онкологии имени  Блохина, по информации пресс-службы, «регламентированы предписаниями Роспотребнадзора о проведении дополнительных санитарно- противоэпидемических мероприятий». Меры безопасности в онкоцентре, как отмечают в пресс-службе, «беспрецедентные».

Так, отменены все собрания, лекции и конференции, сотрудники старше 65 лет работают из дома, при входе в здание всем измеряют температуру, собирают расширенный эпиданамнез у пациентов. Кроме того, запрещено посещение пациентов, кроме особых случаев – для родственников тяжелых больных, по согласованию с руководством и при соблюдении всех мер безопасности.

«Все помещения центра убираются по вирулицидному дезинфекционному режиму. Поскольку вирусы более устойчивы, чем бактерии, концентрация дезинфицирующих средств при обработке поверхностей при вирулицидном режиме увеличена в три раза, также увеличена кратность обработки поверхностей. В обычной ситуации по вирулицидному режиму убираются только операционные, перевязочные и процедурные кабинеты. С первого дня режима повышенной готовности дезинфекционный режим всего онкоцентра был усилен до объемов вирулицидного», – уточнили в пресс-службе онкоцентра.

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в РФ выросло за последние сутки на 771 и составило 3548 человек в 76 регионах страны.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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