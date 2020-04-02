Исследователи научились определять, когда можно выписывать из больниц переболевших вирусом COVID-19

02.04.2020, 11:30, Разное

Международная группа исследователей вируса COVID-19 создала модель, по которой можно определять, когда пациента, переболевшего инфекцией, пора выписывать из медицинского учреждения, не опасаясь, что он будет представлять угрозу для окружающих. Выводы учёных основаны на анализах биологического материала 9-ти добровольцев с SARS-CoV-2, проходивших лечение в мюнхенской больнице.

Благодаря разработанной модели можно предсказывать количество вирусных частиц и степень заразности пациента, если знать момент начала заболевания и число вирусных РНК в его биоматериале. У испытуемых брались в качестве анализов кровь, кал, моча и мокрота. Для поиска следов COVID-19 (вирусной РНК) исследователи применяли полимеразную цепную реакцию в мазках из носо- и ротоглотки, а также в вышеупомянутых образцах биоматериала. Анализы проверялись специалистами и на наличие там возбудителей иных ОРВИ. Авторов исследования особенно интересовали изменения с течением времени числа вирусных РНК. Они выяснили, что в первые дни после заражения инфекцией это количество было высоким в мазке из горла (здесь же оно и быстрее всего уменьшалось), образцах кала и мокрот.

Проанализировав и систематизировав полученные данные, учёные разработали модель для предсказывания числа вирусных частиц и степени заразности пациента с COVID-19, основываясь на моменте начала протекания недуга и количестве в анализах вирусной РНК. Благодаря этому несложно определить, когда заболевшего пора выписывать из медицинского учреждения и снимать с него карантин. Так, например, пациент может считаться безопасным для окружающих уже через полторы недели после момента инфицирования, если в его мокроте – менее 100 000 копий вирусных РНК на 1 миллилитр. Выводы учёных обнародовало иностранное издания Nature.

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