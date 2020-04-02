Ноутбучные процессоры Intel перешагнули барьер в 5 ГГц

02.04.2020, 11:18, Новости дня

Intel официально представила новые процессоры 10-го поколения H-серии, предназначенные для высокопроизводительных ноутбуков – как игровых, так и мобильных рабочих станций для видеомонтажа или трехмерной графики. Некоторые 6- и 8-ядерные чипы Core i7 из новой линейки (и, разумеется, модели с индексом i9) способны работать на частоте, превышающей 5 ГГц, однако техпроцесс, по которому они произведены, старый – 14 нм, архитектура – Comet Lake.

Вот что Intel сообщает о приросте производительности ноутбуков с новым флагманским восьмиядерным процессором Core i9-10980HK в играх. Частота кадров стала на 23% выше в Assassin’s Creed Odyssey (1080p, высокие настройки графики), на 54% – в Red Dead Redemption 2 и на 27% – в Word of Tanks enCore. Сравнение проводилось с процессором трехлетней давности, Core i7-7700HQ.

Производительность новинок Intel в играх. Нажмите, чтобы открыть диаграмму в новой вкладке.

Новые чипы Intel H-серии напрямую конкурируют с недавно анонсированными ноутбучными процессорами AMD Ryzen 4000. Последние используют прогрессивный 7-нм техпроцесс, то есть по энергоэффективности должны обгонять Intel, но при этом максимальная доступная для них частота – 4,4 ГГц. У AMD также более мощная встроенная графика с архитектурой Vega, однако для запуска топовых игр с высоким качеством графики ее все равно не достаточно.

Все модели новой линейки мощных ноутбучных процессоров Intel

Процессоры H-серии 10-го поколения получили и новые полезные функции, пишет Engadget. Так, модели с индексом i7 и i9 могут повышать частоту автоматически на 200 МГц, если температура кристалла ниже 65 градусов – это назвали Thermal Velocity Boost. Кроме того, для них доступен инструмент разгона “в один клик” Speed Optimizer, а технология Turbo Boost Max 3.0 позволяет отдельно разгоняться некоторым ядрам процессора. Наконец, все новые процессоры поддерживают работу с памятью DDR4-2933.

Свежие кристаллы Intel H-серии 10-го поколения устанавливаются в ноутбуки ведущих производителей, которые также анонсируются сегодня – ASUS, Acer, Razer и других. Многие из этих моделей также оснащены только что анонсированной высокопроизводительной мобильной графикой NVIDIA – RTX 2080 Super и RTX 2070 Super.

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