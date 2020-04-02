Тренеры английских клубов хотят больше замен из-за последствий коронавируса

02.04.2020, 11:18, Новости дня

Главные тренеры футбольных команд Англии намерены добиваться увеличения количества замен во время матчей. Наставники уверены, что эта мера будет необходима после паузы в соревнованиях, вызванной пандемией коронавируса.

Свое предложение специалисты аргументируют тем, что спортсмены за время перерыва могут растерять необходимую для выступлений на профессиональном уровне физическую форму и к моменту возобновления турниров они не смогут вернуться в оптимальное состояние.

В свою очередь, это может повысить риск получения травмы. Как сообщает The Telegraph, именно из-за этого тренеры и готовы лоббировать идею о предоставлении им возможности проводить большее количество замен во время игр.

Напомним, что на данный момент во время футбольного матча наставники имеют право на три замены.