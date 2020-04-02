Губернатор утвердил бланк справки для перемещения к месту работы

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02.04.2020, 11:18, Новости дня

Официальный бланк справки для перемещения к месту работы утвердил накануне поздно вечером губернатор Омской области. Как сообщает ГТРК "Иртыш", документ получат сотрудники тех предприятий, которые продолжают работать во время всеобщей изоляции.

Сюда относятся непрерывные производства, аптеки и медицинские учреждения, экстренные службы, продовольственные магазины, СМИ и органы власти. Справку сотруднику должен выдать непосредственно сам работодатель. В документе, лично заверенном руководителем, указывается место работы, адрес организации, ИНН предприятия. Для проверки достоверности сведений указывается телефон организации.

Как уже сообщалось, указ президента РФ регламентирует работу всех предприятий и учреждений на период с 30 марта по 5 апреля. Все нововведения связаны с распространением коронавирусной инфекции.

Представителям правоохранительных органов необходимо предъявить вместе со справкой документ, удостоверяющий личность. Для работников властных структур это может быть служебное удостоверение, сообщил заместитель председателя областного правительства, министр труда и социального развития Владимир Куприянов.

По последним данным, новых случаев заражения на территории области не выявлено. Сейчас под домашним наблюдением остается 7146 омичей. Закончился карантин у 2332 граждан. Подтвержденный диагноз – у восьми прациентов, все они проходят лечение в стационаре. У большинства медики отмечают легкую форму заболевания.

Текст:

ГТРК "Иртыш"



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