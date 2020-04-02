В РФ пикап Isuzu D-Max получил спецверсию

02.04.2020, 11:10, Новости дня

На российском рынке стартовали продажи новой спецверсии японского пикапа Isuzu D-Max – Arctic Trucks.

Производитель пока не объявляет финальную стоимость модели, тогда как все желающие могут оформить предварительный заказ на уникальный экземпляр. Известно, что пикап получил рамную конструкцию, 3-литровый дизельный агрегат, систему полного привода и усовершенствованную подвеску.

Вместе с тем пикап окажется крайне актуальным в условиях бездорожья. Новинка Isuzu D-Max – Arctic Trucks имеет лебедку, шноркель, а также усиленные бампера. В салоне автомобиля предусмотрели улучшенный мультимедийный комплекс, навигацию и систему синхронизации со смартфонами. Остальные детали о данной модели пока не озвучены.