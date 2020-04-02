Дизельный кроссовер Kia Sportage покинул российский рынок

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02.04.2020, 11:10, Новости дня

С сегодняшнего дня дизельная модификация кроссовера KIA Sportage покидает рынок России.

В частности, речь идет о модели с 2-литровым агрегатом на 185 л.с.. которая со вчерашнего дня не продается у местных дилеров. Приобрести дизельный экземпляр было возможным исключительно в топовом исполнении кроссовера KIA Sportage, который оценивался от 2,3 млн рублей. Вместе с тем автомобиль не смогут заработать достаточный спрос у россиян.

Наиболее привлекательными у местных клиентов остаются недорогие комплектации KIA Sportage с 2,0 и 2,4-литровыми бензиновыми двигателями с мощностью до 184 л.с. Таким образом, дизельный кроссовер покинул Россию по причине отсутствия достаточного спроса и продаж у местных представительств.



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