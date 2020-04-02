Футболист Артём Дзюба не отказался бы поменяться телами с Дженнифер Энистон

02.04.2020, 11:09, Разное

Российский футболист, нападающий ФК «Зенит» (Санкт-Петербург) Артём Дзюба, общаясь в режиме прямого эфира в соцсети Instagram с журналистом и телеведущей Тиной Канделаки, рассказал, с кем из знаменитостей хотел бы поменяться телами. Первой, в кого желает перевоплотиться спортсмен, оказалась голливудская актриса Дженнифер Энистон.

Артём Дзюба не скрывает своего восхищения Энистон, поэтому отметил, что для него интересным опытом мог стать обмен на один день телами с актрисой, прославившейся благодаря культовому сериалу «Друзья». По мнению футболиста, экс-супруг звезды Брэд Питт принял неправильное решение, расставшись с ней и женившись на Джоли, так как вторая актриса «проигрывает» первой по многим параметрам.

Кроме Энистон Артём Дзюба не отказался бы побыть в теле российской императрицы Екатерины II, которую он считает «умной и коварной». Футболист хотел бы своими глазами увидеть эпоху её правления, но также интересным для него мог бы стать обмен телами с признанными красавицами современности, к примеру, с Джессикой Альба.