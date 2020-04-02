Минздрав: Умерших от коронавируса нужно хоронить в закрытых гробах
02.04.2020, 11:09, Разное
Людей, скончавшихся в результате осложнений от подтвержденного диагноза коронавирусной инфекции, станут хоронить в закрытых гробах. Данная рекомендация поступила из Минздрава РФ.
Такой способ захоронения обезопасит окружающих от инфицирования COVID-19. Родственникам скончавшегося от коронавируса человека необходимо предоставить ритуальной службе документ с подтверждением диагноза.
На сегодняшний день в РФ количество инфицированных уханьским коронавирусом достигло 3548, из них 771 человек госпитализирован с подтвержденным COVID-19 за последние сутки. Число смертей от заболевания – 30, передает издание Nation News.
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