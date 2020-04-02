 

Константин Богомолов пожаловался на игнорирующую его в постели Ксению Собчак

02.04.2020, 11:09, Разное

Отечественный театральный режиссёр Константин Богомолов в разделе Stories аккаунта Instagram недавно разместил видео, снятое в супружеской постели. Таким образом он пожаловался своим подписчикам на игнорирующую его супругу Ксению Собчак.
Изначально схожее фото обнародовала в соцсети Собчак. В кадре был запечатлён спящий на диване Богомолов, в то время как его супруга, вероятно, планировала провести вечер в романтической обстановке, так как демонстрировала стильную укладку и make up. Немногим позже муж своеобразно отомстил Собчак, в свою очередь показав, как она игнорирует его в постели, уделяя время просмотру новостей в смартфоне. Ролик режиссёр подписал словами: «Вот такой романтический вечер».

Вскоре Константин Богомолов вообще удалил данный «компромат» на жену, но причину своего решения не объяснил. Накануне звёздная пара в режиме прямого эфира общалась с поклонниками, раскрывая секреты счастливого брака, и давала рекомендации по сохранению крепких отношений в период карантина из-за коронавируса.



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