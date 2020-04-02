 

Число заразившихся коронавирусом в РФ превысило 3,5 тыс. человек

02.04.2020, 11:08, Новости дня

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в РФ выросло за последние сутки на 771 и составило 3548 человек в 76 регионах страны, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

В штабе сообщили, что в РФ «зарегистрировано 3 тыс. 548 случаев коронавирусной инфекции в 76 регионах», передает ТАСС.

Всего выздоровевших 235 человек. За сутки умерли шесть пациентов с коронавирусом: трое в Москве, один в Московской области, один в Пермском крае, один в Чеченской Республике. Всего летальных случаев 30.

Новые случаи заражения выявлены в 29 регионах страны, из них 595 – в Москве, 43 – в Московской области.

Выписаны за сутки 45 человек: Москва – 25 пациентов, Свердловская область – семь пациентов, Республика Саха (Якутия) – три пациента, Челябинская область – два пациента, Республика Коми – один пациент, Краснодарский край – один пациент, Республика Крым – один пациент, Ивановская область – один пациент, Ставропольский край – один пациент, Калужская область – один пациент, Приморский край – один пациент, Пермский край – один пациент.

Всего в РФ выписаны с выздоровлением 235 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.02 / Россия отказалась платить за атрибутивный механизм ОЗХО

25.02 / Мнения: На Украине не хотят праздновать годовщину Майдана

19.02 / Французская Фемида и “художник” из России: роман не сложился, скандалисту грозит тюрьма

11.02 / Совет Федерации предлагает ввести должность пожизненного сенатора – ее сможет занять бывший президент

04.02 / В тренерский штаб Шевченко в сборной Украины вошел итальянец, который становился чемпионом Англии

16.03 / Помпео осудил попытки Пекина переложить на США вину за коронавирус

16.03 / Белый дом: введение комендантского часа во всей стране не обсуждается

17.02 / Guardian – «Не время умирать» — создатели фильмов о Джеймсе Бонде отменили рекламный тур в Китае из-за коронавируса

09.02 / Грэм: Джулиани должен передать собранные в Украине материалы в Минюст

04.02 / В Царском селе откроют университет Федеральной службы исполнения наказаний

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска