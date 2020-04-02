Число заразившихся коронавирусом в РФ превысило 3,5 тыс. человек

02.04.2020, 11:08, Новости дня

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в РФ выросло за последние сутки на 771 и составило 3548 человек в 76 регионах страны, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

В штабе сообщили, что в РФ «зарегистрировано 3 тыс. 548 случаев коронавирусной инфекции в 76 регионах», передает ТАСС.

Всего выздоровевших 235 человек. За сутки умерли шесть пациентов с коронавирусом: трое в Москве, один в Московской области, один в Пермском крае, один в Чеченской Республике. Всего летальных случаев 30.

Новые случаи заражения выявлены в 29 регионах страны, из них 595 – в Москве, 43 – в Московской области.

Выписаны за сутки 45 человек: Москва – 25 пациентов, Свердловская область – семь пациентов, Республика Саха (Якутия) – три пациента, Челябинская область – два пациента, Республика Коми – один пациент, Краснодарский край – один пациент, Республика Крым – один пациент, Ивановская область – один пациент, Ставропольский край – один пациент, Калужская область – один пациент, Приморский край – один пациент, Пермский край – один пациент.

Всего в РФ выписаны с выздоровлением 235 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.