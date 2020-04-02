 

Мнение: Чтобы занять людей, нужны стройки века

02.04.2020, 11:08, Разное

В Москве работали миллионы трудовых мигрантов из Таджикистана, Украины, Киргизии… Сейчас большая часть из них либо простаивает (вместе с работой), либо их доходы резко упали (и на такси люди ездят меньше, и к ремонтам мигрантов не привлекают, рестораны-кафе закрыты).

А еще огромное количество людей неизбежно потеряет работу.

Вопрос ребром – что с ними делать? Паникёры уже говорят о возможных бунтах мигрантов и клерков, о волне преступности.

Я так не считаю, я верю в Росгвардию, а еще более верю в автоматическое огнестрельное оружие, но даже без всяких бунтов и криминалов – что делать с МИЛЛИОНАМИ людей, лишившихся работы?

Варианты:

1. Пусть сами выживают. Плохой вариант! Часть уедет в свой Ош или Львов, но кому-то и ехать некуда, и денег даже на это нет, и дома ждут заработка семьи.

В конце концов, это негуманно! Бросить на произвол судьбы людей, которые строили в Москве дома, дороги, клал плитку, стругали суси и сасими…

2. Выплачивать вынужденно неработающим деньги от государства (работодатели не протянут долго).

Тоже не вариант! И дело даже не в суммах, дело в том, что люди начнут опускаться, привыкать жить на пособие, опять же подадутся в криминал.

Поэтому, мне кажется, нужен третий путь. За основу берём экономическую политику Рузвельта.

Итак:

3. Государство формирует ряд важных национальных проектов. Тех, до которых не доходили руки, потому что не было столько рук.

Это, к примеру – мост или туннель на Сахалин, канал от Москвы до Черного моря, ров вдоль территории с недружественным соседом…

Да ладно, без всяких шуток – хватает важных и серьезных проектов, где можно задействовать не очень квалифицированную рабочую силу.

И тогда перед трудовыми мигрантами будет выбор. Либо – билет на родину (можно даже оплатить небольшое выходное пособие), либо – работа на стройках века. Назовем их «вирусными стройками» или «трудовыми резервами». Это заработок, это крыша над головой, это возможность дальше интегрироваться в наше общество, повышать свою трудовую квалификацию.

Офисный планктон, потерявший работу, вполне может научиться работать прорабами, им можно доверить инструмент – дрели, отбойные молотки, бетономешалки. Уже скоро потребуются большие силы в сельском хозяйстве, хлеб – это новая нефть. А по мере улучшения эпидемиологической и экономической ситуации мигранты, при желании, смогут вернуться к прежней работе.

Мне кажется, это важно, не менее важно, чем режимы изоляции и карантина.

Источник: Блог Сергея Лукьяненко



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.03 / Требуем отменить «общероссийское голосование»

26.03 / Уборка дома и игра на фортепиано: Ева Мендес показала, чем занимается с детьми на карантине

23.02 / Рецепт для воскресного завтрака: шоколадные блины с малиной

21.02 / Картину российского школьника отправили в космос

22.03 / Смартфоны Xiaomi Mi Max 3 и Mi 8 Lite получили Android 10

07.02 / Роскачество составило рекомендации для борьбы с детской игровой зависимостью

11.02 / Жанна Эппле призналась о тайном романе с актером Валерием Гаркалиным

10.03 / Стрелок из голубого автомобиля или исчезающие пули

16.03 / Арнольд Шварценеггер на фоне эпидемии коронавируса учит свою собаку правилу гигиены

25.03 / Россия готова дать США российские тест-наборы для диагностики коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска