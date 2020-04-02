 

Власти США заявили, что Россия продала США медицинское оборудование для коронавируса. Кремль и госСМИ называли его “гуманитарной помощью”

02.04.2020, 10:55, Новости дня

Представитель Госдепартамента США Морган Ортагус заявила, что медикаменты и медицинское оборудование, которое было доставлено в среду в Нью-Йорк российским транспортным самолетом, было “закуплено” властями Соединенных Штатов у России. 

“После телефонного разговора, состоявшегося 30 марта между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, Соединенные Штаты согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, включая аппараты искусственной вентиляции легких”, — написала Ортагус в соцсетях. 

По ее словам, были закуплены как личные средства защиты, так и аппараты для искусственной вентиляции легких. Об объемах закупок и стоимости того, что было поставлено, в заявлении ничего не говорится

Два дня назад Трамп также сообщил, что во время телефонного разговора договорился с Путиным о доставке российского медицинского оборудования в США. Но при этом российские госСМИ, в частности “Вести”, называли поставки “гуманитарной помощью”, без указания, что США заплатили. Это же слово использовал пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков: 

“С российской стороны на фоне тяжелой эпидемиологической ситуации в Америке была предложена помощь в виде медицинской техники и средств защиты. Трамп с признательностью принял эту помощь гуманитарного характера”, — сказал Песков. 

Ранее Кремль, государственные медиа и прокремлевские блогеры схожим образом использовали для пропаганды поездку российского военного медперсонала в Бергамо и другие города Италии с большим числом заболевших коронавирусом. Ее также называли “гуманитарной помощью”, которую итальянские власти “с благодарностью приняли”. 

 



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