 

Федеральные власти запросили у Пентагона 100 тысяч мешков для трупов

02.04.2020, 10:54, Новости дня

Пентагон изыскивает возможности для передачи до 100 тысяч мешков для трупов для использования гражданскими властями, в то время как ситуация с эпидемией коронавируса в США ухудшается, и в ближайшие недели ожидается большое число жертв.

Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям запросило 100 тысяч таких мешков у министерства обороны, сообщил Reuters в среду представитель Пентагона.

Управление тылового обеспечения работает с действующим подрядчиком над изысканием дополнительных возможностей, добавил чиновник.

Президент Дональд Трамп и его ведущие советники в области здравоохранения призвали американцев строго соблюдать правила социального дистанцирования в ближайшие «трудные две недели», когда от коронавируса могут погибнуть 100 тысяч человек.



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