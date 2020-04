Впервые за 12 лет: Линдси Лохан анонсировала новую песню Back to Me

02.04.2020, 10:54, Разное

В последнее годы имя Линдси Лохан фигурирует в новостях любого толка, но только не музыкального: то она якобы крутит роман с саудовским принцем, то запускает собственное реалити-шоу совместно с создателями Keeping Up With the Kardashians. Но сегодня Лохан обрадовала почитателей своего на этот раз музыкального творчества и представила на суд зрителей новую песню – Back to Me.

Публикация от Lindsay Lohan (@lindsaylohan)1 Апр 2020 в 2:29 PDT

Песня о том, чтобы заново открыть и принять себя, не обращать внимание на шум вокруг и двигаться вперед, отпустив прошлое. Живу сейчас. Back to Me выходит в эту пятницу!

– написала в Instagram Лохан, которая ранее представила анонсирующий тизер своей задумки. 33-звезда опубликовала видеоподборку о взлетах и падениях в своей карьере, а также ссылку, которая позволяет предварительно сохранить ее будущую песню с потоковой платформы.

Публикация от Lindsay Lohan (@lindsaylohan)31 Мар 2020 в 9:02 PDT

Back to Me, к слову, стал первым синглом Линдси со времен сингла Bossy 2008 года – основной темы ее реалити-шоу на MTV Linday Lohan’s Beach Club. В 2019 году Лохан анонсировала сингл Xanax, в сентябре опубликовала музыкальное видео на него в Instagram, но песня так и не вышла. Последний на сегодняшний день альбом певицы A Little More Personal был выпущен в 2005-м году, о намерении написать новый она сообщила в сентябре 2019-го.

Он будет живым и честным. Я думаю, что та музыка, которую я сейчас делаю, только на первый взгляд кажется грустной, но на самом деле в этих песнях нет печали,

– говорила Лохан в интервью австралийскому Daily Telegraph, отметив, что некоторые треки будут созданы в партнерстве с австралийским музыкантом Патриком Джеймсом.

Линдси Лохан во время работы над альбомом