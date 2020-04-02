 

Впервые за 12 лет: Линдси Лохан анонсировала новую песню Back to Me

02.04.2020, 10:54, Разное

В последнее годы имя Линдси Лохан фигурирует в новостях любого толка, но только не музыкального: то она якобы крутит роман с саудовским принцем, то запускает собственное реалити-шоу совместно с создателями Keeping Up With the Kardashians. Но сегодня Лохан обрадовала почитателей своего на этот раз музыкального творчества и представила на суд зрителей новую песню – Back to Me.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Lindsay Lohan (@lindsaylohan)1 Апр 2020 в 2:29 PDT

Песня о том, чтобы заново открыть и принять себя, не обращать внимание на шум вокруг и двигаться вперед, отпустив прошлое. Живу сейчас. Back to Me выходит в эту пятницу!

– написала в Instagram Лохан, которая ранее представила анонсирующий тизер своей задумки. 33-звезда опубликовала видеоподборку о взлетах и падениях в своей карьере, а также ссылку, которая позволяет предварительно сохранить ее будущую песню с потоковой платформы. 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Lindsay Lohan (@lindsaylohan)31 Мар 2020 в 9:02 PDT

Back to Me, к слову, стал первым синглом Линдси со времен сингла Bossy 2008 года – основной темы ее реалити-шоу на MTV Linday Lohan’s Beach Club. В 2019 году Лохан анонсировала сингл Xanax, в сентябре опубликовала музыкальное видео на него в Instagram, но песня так и не вышла. Последний на сегодняшний день альбом певицы A Little More Personal был выпущен в 2005-м году, о намерении написать новый она сообщила в сентябре 2019-го.

Он будет живым и честным. Я думаю, что та музыка, которую я сейчас делаю, только на первый взгляд кажется грустной, но на самом деле в этих песнях нет печали,

– говорила Лохан в интервью австралийскому Daily Telegraph, отметив, что некоторые треки будут созданы в партнерстве с австралийским музыкантом Патриком Джеймсом.

Линдси Лохан во время работы над альбомом



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.02 / Мнение: Братский народ Украины

12.02 / Мнение: Карта активности ВМФ России и Китая

20.02 / Apple требует уничтожить написанную экс-главой немецкого App Store книгу

28.02 / Эдгар Запашный подарил Пелагее пышный букет роз в КВН

22.02 / Похищение пришельцами: Психологические последствия и масштаб явления

11.02 / Жанна Эппле призналась о тайном романе с актером Валерием Гаркалиным

18.03 / Неверов представил в Госдуме фильм о Терешковой

12.03 / Мнение: Чуть не уволили меткого мужика – из окна из табельного… не верится даже

17.02 / «Если подойдешь, я воткну тебе вилы в горло»

01.04 / Ветеринар призвал не усыплять животных из-за коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска