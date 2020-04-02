США направят на границу с Мексикой дополнительную группу военных
02.04.2020, 10:54, Новости дня
Администрация Дональда Трампа «в самое ближайшее время» направит 540 военнослужащих на границу с Мексикой, чтобы помочь федеральным пограничникам в разгар пандемии коронавируса.
Об этом сообщили представители военного руководства.
Генерал-лейтенант Армии США Лора Ричардсон заявила журналистам в Пентагоне, что усиление «непосредственно связано с COVID-19».
Военные сотрудничают с министерством внутренней безопасности и Таможенно-пограничной службой США над отправкой дополнительных военных, «чтобы помочь [этим органам] с выполнением их распоряжений и обеспечить защиту от проникновения через границу мигрантов с COVID», заявил глава Северного командования США генерал ВВС Терренс О’Шонесси.
Федеральные власти уже направили на границу около 5 тысяч военнослужащих, которые исполняют обязанности, не связанные с охраной правопорядка.
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Русская служба «Голоса Америки»
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