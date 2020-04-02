США направят на границу с Мексикой дополнительную группу военных

02.04.2020, 10:54, Новости дня

Администрация Дональда Трампа «в самое ближайшее время» направит 540 военнослужащих на границу с Мексикой, чтобы помочь федеральным пограничникам в разгар пандемии коронавируса.

Об этом сообщили представители военного руководства.

Генерал-лейтенант Армии США Лора Ричардсон заявила журналистам в Пентагоне, что усиление «непосредственно связано с COVID-19».

Военные сотрудничают с министерством внутренней безопасности и Таможенно-пограничной службой США над отправкой дополнительных военных, «чтобы помочь [этим органам] с выполнением их распоряжений и обеспечить защиту от проникновения через границу мигрантов с COVID», заявил глава Северного командования США генерал ВВС Терренс О’Шонесси.

Федеральные власти уже направили на границу около 5 тысяч военнослужащих, которые исполняют обязанности, не связанные с охраной правопорядка.