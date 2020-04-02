Гипотеза: Вакцина БЦЖ помогает справляться с коронавирусом?

02.04.2020, 10:53, Разное

Несколько дней назад в Интернете возникли и стали очень быстро распространяться новые слухи о коронавирусе. Предполагается, что вакцина БЦЖ может давать защиту от Covid-19.

Все началось с того, что кто-то обнаружил карту вакцинации БЦЖ, опубликованную в медицинском журнале Plos Medicine еще в 2011 году. Ссылка на статью.

Светло-оранжевый цвет на карте показывает страны, где действует универсальная программа вакцинации БЦЖ, синий – где ранее было рекомендовано делать БЦЖ, но сейчас нет, темно-оранжевый- страны, где такой вакцинации никогда не было.

Легко заметить, что темно-оранжевыми странами являются США, Канада и Италия, в двух из которых США и Италии сейчас самый большой всплеск Covid-19 в мире, в США 186 тысяч зараженных и 3600 погибших, в Италии 80 тысяч зараженных и 13 тысяч погибших. В Канаде зараженных 9 тысяч, погибших 105 человек.

При этом в странах Африки, Восточной Европы, Азии (за исключением Китая) количество зараженных и погибших в целом невелико. В Иране очень много зараженных и погибших, хотя он и отмечен светло-оранжевым цветом. Однако прививки БЦЖ начали там делать новорожденным лишь с 1984 года, таким образом большое количество пожилых людей остались ими не охвачены.

Вскоре после этого появился доклад группы американских ученых из Технологического университета Нью-Йорка, опубликованный в медицинском журнале medrxiv, в котором также обращается внимание на корреляцию между вакцинацией БЦЖ и масштабами распространения Covid-19.

Что представляет из себя вакцина БЦЖ? Это безопасная вакцина против туберкулеза, приготовленная из штамма живой бычьей туберкулезной палочки, выращенной в искусственной среде. В наши дни это единственная противотуберкулезная вакцина и ее делают всем младенцам определенных стран вскоре после рождения. На память от нее у остается небольшая "ямка" на плече.

Из-за этого странного совпадения возникла гипотеза, что применение вакцины БЦЖ помогает снизить риск заражения коронавирусом. Хотя туберкулез является бактериальным заболеванием, есть признаки того, что БЦЖ помогает иммунной системе научиться бороться и с вирусными инфекциями.

В настоящее время в некоторых странах эту информацию приняли настолько серьезно, что к примеру австралийские исследователи хотят начать тестировать БЦЖ как средство для лечения Covid-19. Об этом сообщает Asia Times.

К испытаниям присоединятся несколько десятков больниц в Австралии. Также испытания вакцинации БЦЖ в более мелких масштабах уже проводятся в Нидерландах и есть планы на проведение испытаний БЦЖ в американском Бостоне. В других странах к теории, что БЦЖ помогает от коронавируса, отнеслись куда более скептично, указывая на то, что пока не было проведено никаких научных исследований на эту тему.