Как выбирать продукты и питаться в период пандемии коронавируса

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02.04.2020, 10:53, Новости дня

Роспотребнадзор выпустил для россиян рекомендации «Как правильно выбрать продукты в период пандемии коронавируса».

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации «Как правильно выбрать продукты во время пандемии коронавируса».

Ведомство предлагает рационально отнестись к вопросы питания, в частности не делать большие запасы, покупая впрок, не переедать. Роспотребнадзор напомнил, что лишний вес может привести к различным болезням, в том числе к сахарному диабету II типа.

«В просроченных крупах, орехах, сухофруктах могут завестись амбарные вредители (пищевая моль, например) и нанести вред здоровью», – отметили в ведомстве.

При посещение продуктовых магазинов необходимо соблюдать меры противовирусной защиты. Например в супермаркете ручку торговой тележки или корзинки надо протереть влажной салфеткой или держать ее руками в перчатках. При выбор продуктов сперва следует взять продукты с длительным сроком годности, а в последнюю очередь – скоропортящиеся товары, даже если они лежали в морозильных шкафах.

В условиях пандемии выбирать лучше упакованные продукты и продукты бесконтактного (без участия людей) способа упаковки.

Есть в перечне и советы по покупке продуктов в онлайн-магазинах. «Вымойте руки до того, как вы откроете пакет с едой или продуктами, так как вы держали в руках деньги, прикасались к платежному терминалу или передавали свою пластиковую карточку курьеру», – гласит инструкция.

Роспотребнадзор напомнил, что на овощах и фруктах не должно быть следов увядания, плесень и гниль. Это испорченная продукция, и от нее клиент имеет право отказаться, подчеркнули специалисты ведомства.

Что касается выборов продуктов, диетологи советуют следить, чтобы в рационе были дефицитные в условиях российской весны витамины и минералы. В частности речь идет о жирорастворимых витаминах А и D, водорастворимом Витамине С, а также йоде, цинке и веществе Омега-3.

Эндокринолог Диляра Лебедева рекомендует такой список продуктов в условиях пандемии: шиповник (настой), квашеная капуста, жирная морская рыба, морская капуста (и другие съедобные водоросли), устрицы, чайный гриб комбуча, лук и чеснок, йогурт на домашней закваске, икра, яйца.

Свекла, фрукты, смузи из замороженных ягод, которые содержат множество антиоксидантов и клетчатки – так дополнила список диетолог Елена Соломатина. 

Напомним, что ученые отыскали еще один способ лечения COVID-19.

Ранее СМИ опубликовали перечень редких симптомов коронавирусной инфекции.

Напомним, что в условиях пандемии COVID-19 президент Владимир Путин дал правительству полномочия вводить режим чрезвычайной ситуации (ЧС).



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