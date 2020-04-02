Инфекционист назвал срок окончания эпидемии коронавируса в России

02.04.2020, 10:53, Новости дня

Отдельные вспышки коронавируса будут фиксироваться и летом.

Пика заболеваемости коронавирусной инфекцией следует ждать в середине следующей недели. Так считает главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России) Владимир Никифоров.

В эфире программы «Док-Ток» на Первом канале он заявил, что конца вспышки следует ждать спустя 10-12 недель после пока. Медик убежден, что к лету наступит конец. Такие подъем и спад характерен для ОРВИ, в которым относится и COVID-19.

Главный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова отмечает при этом, что и летом будут происходить отдельные вспышки коронавируса.

Ранее глава ВОЗ сообщил, что в ближайшие дни число заболевших коронавирусом достигнет миллиона.

Напомним, что Роспотребнадзор выпустил рекомендации по выбору продуктов в условиях эпидемии. Тем временем СМИ суммировали все симптомы COVID-19, выделив наиболее редкие и часто встречающиеся.