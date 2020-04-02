Хабиб Нурмагомедов сообщил об отмене боя с Фергюсоном

02.04.2020, 10:53, Новости дня

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов заявил в Instagram, что поединок против американца Тони Фергюсона не состоится.

Боя Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона в апреле не будет. Об этом 31-летний российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов сообщил в своем Instagram.

Хабиб рассказал, что самоизолировался дома в Дагестане из-за распространения коронавирусной инфекции. Боец расстроен отменой поединка с американцем, но изменить ситуацию не в его власти. Хабиб был удивлен, что кто-то вообще ждет его участия в турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в разгар пандемии коронавируса.

«Сверхдержавы и крупные компании в шоке от происходящего, каждый день ситуация меняется, но Хабиб должен драться? Берегите себя и поставьте себя на мое место», — заявил Нурмагомедов.

Ранее, 29 марта, подозревая, что Хабиб откажется, Фергюсону предложили на замену Джастина Гэтжи для поединка. Бой в рамках UFC 249 должен пройти 18 апреля. Глава промоушена Дэйна Уайт не желает переносить или отменять мероприятие.

Напомним, что в феврале 2020 года счет Хабиба Нурмагомедова оказались заблокированы. Ранее, в январе, обсуждалась возможность реванша Конора Макгрегора с дагестанцем. Со стороны Нурмагомедова была названа колоссальная сумма за участие.