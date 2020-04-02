Дана Борисова пожаловалась на «коронавирусный кашель» после контакта с Львом Лещенко

02.04.2020, 10:53, Разное

Отечественная телеведущая Дана Борисова в разделе Stories аккаунта Instagram пожаловалась подписчикам на появившийся «коронавирусный кашель». Этот признак заболевания знаменитость заметила после того, как около недели назад контактировала с Львом Лещенко.

В небольшом ролике Дана Борисова рассказывает, что у неё сухой кашель, а именно он является одним из симптомов заражения коронавирусом. Других признаков ведущая у себя не наблюдает, то есть, она не чихает, нет повышения температуры тела, не затруднено дыхание. Однако Борисова отметила, инфицирование возможно, так как она общалась с Лещенко, а он находится в больнице в Коммунарке с подтверждённым диагнозом. Знаменитость также рассказала, что хотела сделать тест в клинике, но ей отказали из-за отсутствия регистрации с места проживания.

Тему «коронавирусного кашля» Дана Борисова пока не развивает в соцсети и больше не жалуется на проблемы со здоровьем. Несмотря на свои подозрения, она не соблюдает режим самоизоляции, ходит на прогулки с домашним питомцем и принимает участие в съёмках телешоу, чем, возможно, ставит под угрозу заражения окружающих.