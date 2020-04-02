В Украине зафиксировано 804 случая инфицирования коронавирусом, 20 человек умерли

02.04.2020, 10:50, Новости дня

В Украине по состоянию на 10.00 четверга, 2 апреля, насчитывается 804 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает в Facebook Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

Число умерших граждан с коронавирусом за последние 12 часов не изменилось – их 20.

Больше всего зараженных – в Киеве (160), Черновицкой (143) и Тернопольской (106) областях.

Николаевская область остается единственной в Украине, где коронавирус официально не выявлен.

Винницкая область – 51 случай;

Волынская область – 10 случаев;

Днепропетровская область – 10 случаев;

Донецкая область – семь случаев;

Житомирская область – шесть случаев;

Закарпатская область – один случай;

Запорожская область – 19 случаев;

Ивано-Франковская область – 74 случая;

Киевская область – 64 случая;

Кировоградская область – семь случаев;

Львовская область – 11 случаев;

Луганская область – три случая;

Одесская область – 14 случаев;

Полтавская область – пять случаев;

Ровенская область – 19 случаев;

Сумская область – 26 случаев;

Тернопольская область – 106 случаев;

Харьковская область – один случай;

Херсонская область – четыре случая;

Хмельницкая область – шесть случаев;

Черкасская область – 54 случая;

Черниговская область – три случая.

По данным Минздрава, от COVID-19 вылечились 13 человек.

Підтверджено 804 випадки COVID-19(станом на 10:00, 2 квітня)За результатами досліджень вірусологічної… Posted by Центр громадського здоров’я України on Neljapäev, 2. aprill 2020

Вечером 1 апреля Минздрав Украины сообщал о 794 случаях инфицирования коронавирусом и 20 смертях.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. На 2 апреля коронавирус выявлен на территории 180 стран и регионов.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на утро 2 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 937 тыс., из них почти 194 тыс. выздоровели, а более 47 тыс. человек умерли.