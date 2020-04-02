В Украине зафиксировано 804 случая инфицирования коронавирусом, 20 человек умерли
02.04.2020, 10:50, Новости дня
В Украине по состоянию на 10.00 четверга, 2 апреля, насчитывается 804 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает в Facebook Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.
Число умерших граждан с коронавирусом за последние 12 часов не изменилось – их 20.
Больше всего зараженных – в Киеве (160), Черновицкой (143) и Тернопольской (106) областях.
Николаевская область остается единственной в Украине, где коронавирус официально не выявлен.
Винницкая область – 51 случай;
Волынская область – 10 случаев;
Днепропетровская область – 10 случаев;
Донецкая область – семь случаев;
Житомирская область – шесть случаев;
Закарпатская область – один случай;
Запорожская область – 19 случаев;
Ивано-Франковская область – 74 случая;
Киевская область – 64 случая;
Кировоградская область – семь случаев;
Львовская область – 11 случаев;
Луганская область – три случая;
Одесская область – 14 случаев;
Полтавская область – пять случаев;
Ровенская область – 19 случаев;
Сумская область – 26 случаев;
Тернопольская область – 106 случаев;
Харьковская область – один случай;
Херсонская область – четыре случая;
Хмельницкая область – шесть случаев;
Черкасская область – 54 случая;
Черниговская область – три случая.
По данным Минздрава, от COVID-19 вылечились 13 человек.
Підтверджено 804 випадки COVID-19(станом на 10:00, 2 квітня)За результатами досліджень вірусологічної…
Posted by Центр громадського здоров’я України on Neljapäev, 2. aprill 2020
Вечером 1 апреля Минздрав Украины сообщал о 794 случаях инфицирования коронавирусом и 20 смертях.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. На 2 апреля коронавирус выявлен на территории 180 стран и регионов.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса на утро 2 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 937 тыс., из них почти 194 тыс. выздоровели, а более 47 тыс. человек умерли.
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