 

В Украине зафиксировано 804 случая инфицирования коронавирусом, 20 человек умерли

02.04.2020, 10:50, Новости дня

В Украине по состоянию на 10.00 четверга, 2 апреля, насчитывается 804 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает в Facebook Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

Число умерших граждан с коронавирусом за последние 12 часов не изменилось – их 20.

Больше всего зараженных – в Киеве (160), Черновицкой (143) и Тернопольской  (106) областях.

Николаевская область остается единственной в Украине, где коронавирус официально не выявлен.

Винницкая область – 51 случай;
Волынская область – 10 случаев;
Днепропетровская область – 10 случаев;
Донецкая область – семь случаев;
Житомирская область – шесть случаев;
Закарпатская область – один случай;
Запорожская область – 19 случаев;
Ивано-Франковская область – 74 случая;
Киевская область – 64 случая;
Кировоградская область – семь случаев;
Львовская область – 11 случаев;
Луганская область – три случая;
Одесская область – 14 случаев;
Полтавская область – пять случаев;
Ровенская область – 19 случаев;
Сумская область – 26 случаев;
Тернопольская область – 106 случаев;
Харьковская область – один случай;
Херсонская область – четыре случая;
Хмельницкая область – шесть случаев;
Черкасская область – 54 случая;
Черниговская область – три случая.

По данным Минздрава, от COVID-19 вылечились 13 человек.

Підтверджено 804 випадки COVID-19(станом на 10:00, 2 квітня)За результатами досліджень вірусологічної…

Posted by Центр громадського здоров’я України on Neljapäev, 2. aprill 2020

Вечером 1 апреля Минздрав Украины сообщал о 794 случаях инфицирования коронавирусом и 20 смертях.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. На 2 апреля коронавирус выявлен на территории 180 стран и регионов.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на утро 2 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 937 тыс., из них почти 194 тыс. выздоровели, а более 47 тыс. человек умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.02 / Boeing с трещиной в лобовом стекле возвращается в Москву

27.03 / Минэнерго назвало комфортную цену на нефть

07.03 / На Мальте зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

11.02 / В минюсте США сообщили, что проверят информацию об Украине, которую передал Джулиани

07.02 / Эксперты рассказали, за что производители могут удаленно заблокировать любой гаджет

06.02 / ВЦИОМ: россияне настроились максимально экономить

12.02 / Главам городов в Одесской области пригрозили тюрьмой за «саботирование» декоммунизации

26.03 / Путин подписал закон о ценах на лекарствах в условиях угроз эпидемии и ЧС

06.03 / Режим прекращения огня вступил в силу в Идлибе

17.02 / Нефть подешевела на опасениях за влияние коронавируса на спрос

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска