Почти у всех умерших от COVID-19 в Украине были тяжелые сопутствующие заболевания – Ляшко

02.04.2020, 10:50, Новости дня

Почти у всех умерших в Украине от коронавирусной инфекции COVID-19 были тяжелые сопутствующие заболевания. Об этом 1 апреля на брифинге в Киеве сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Среди 20 умерших – 15 женщин и пять мужчин. По словам Ляшко, все они старше 50 лет, но 1 марта Ивано-Франковская облгосадминистрация сообщала о смерти 37-летней родильницы, у которой подтвердили коронавирус.

“Почти у всех умерших (88%) были тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких. Поэтому возраст и наличие сопутствующих заболеваний стали основными предикторами смерти среди пациентов с COVID-19”, – сказал Ляшко.

Он призвал всех жителей страны, особенно старшего возраста, придерживаться режима самоизоляции.

“Пользуясь возможностью, я еще раз призываю всех людей старше 60 лет, с хроническими заболеваниями, сердечно-сосудистыми заболеваниями, новообразованиями, с диабетом, заболеваниями почек и легких оставаться на самоизоляции. Сейчас не то время, сейчас не до шуток”, – отметил он.

Ляшко рассказал, что в мире летальность от COVID-19 составляет 5%, в Украине – 2,5%.

“Для сравнения: в Италии – 11%, в Испании – 9%”, – сообщил он.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на утро 2 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 938 тыс., из них более 194 тыс. выздоровели, а 47 273 человека умерли.

В Украине, по данным Минздрава на 10.00 2 апреля, коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 804 человек, из них 13 вылечились, а 20 умерли.