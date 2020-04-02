 

В Украине с коронавирусом госпитализированы 20 детей и 26 медработников – Минздрав

02.04.2020, 10:50, Новости дня

Из 804 инфицированных коронавирусом в Украине 398 человек госпитализированы, а остальные находятся на амбулаторном лечении. Об этом 2 апреля на брифинге в Киеве сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Среди госпитализированных – 20 детей и 26 медицинских работников, рассказал он.

К аппарату искусственной вентиляции легких подключен один человек с коронавирусной инфекцией COVID-19.

60% пациентов с COVID-19 – в возрасте от 30 до 60 лет.

“Если отслеживать не абсолютные цифры, а соотношение на 100 тыс. каждой возрастной группы, то в возрасте 60+ у нас наибольшая летальность и наибольшие показатели заболеваемости”, – рассказал Ляшко. 

В Украине, по данным Минздрава на 10.00 2 апреля, коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 804 человек, из них 13 вылечились, а 20 умерли. Всего с начала года в Украине лаборатории проверили 3834 пробы на коронавирус, сообщило министерство. 

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на утро 2 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 938 тыс., из них более 194 тыс. выздоровели, а 47 273 человека умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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