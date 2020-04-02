Минстрой назвал долю благоприятных для жизни российских городов

02.04.2020, 10:48, Новости дня

Доля российских городов, благоприятных для жизни, по итогам второго расчета индекса качества городской среды увеличилась до 26,9% благодаря реализации национальных проектов, сообщила пресс-служба Минстроя.

Результаты получены на основании расчета министерства строительства и ЖКХ совместно с ДОМ.РФ по итогам 2019 года.

«Вывести города на новый уровень развития местным властям удалось во многом благодаря реализации мероприятий национальных проектов», – говорится в сообщении пресс-службы.

Вице-премьер Марат Хуснуллин подчеркнул, что благодаря данным, полученным по итогам первого исследования, многие города смогли определить приоритеты в развитии и принять необходимые управленческие решения.

«Уже за короткий срок мы смогли увидеть положительные результаты этой работы – количество городов с благоприятной средой увеличилось и составило 299 из 1115. Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации достигло 169 баллов (максимум 360 баллов) при плановом показателе 166», – сказал Хуснуллин.

По данным Минстроя, наибольшая положительная динамика за минувший год отмечена по таким критериям, как общее улучшение облика городов, сокращение аварийного жилого фонда, создание безбарьерной среды. Кроме того, увеличилась доля жителей, участвующих в принятии решений по развитию городов.

«Создание комфортных и безопасных условий проживания граждан – один из национальных приоритетов. По поручению президента России, к 2024 году необходимо повысить индекс качества городской среды на 30 процентов и сократить количество городов с неблагоприятной средой в два раза. Индекс качества дает понимание того, какие сильные и слабые стороны есть у каждого города, и какие дальнейшие шаги нужно предпринять органам власти, чтобы жизнь в их городе была комфортной, безопасной и удобной», – отметил глава Минстроя Владимир Якушев.