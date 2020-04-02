Стало известно об альтернативных вариантах парада Победы

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02.04.2020, 10:30, Новости дня

В Кремле и Минобороны рассмотрели два альтернативных сценария проведения парада Победы осенью, сообщили СМИ.

Как передает РБК, вариантов рассматривается несколько. В первом предусматривается перенос парада на осень и проведение его в полноформатном режиме.

Речь идет о том, чтобы приурочить парад к окончанию Второй мировой войны. С 2010 года в России, как и во всем мире, эта дата отмечалась 2 сентября. Однако 1 апреля Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому день окончания Второй мировой войны переносится на 3 сентября.

Также обсужается проведение парада Победы 9 мая «без трибун», то есть без зрителей.

Кроме того, рассматривается перенос торжества на начало ноября. 7 ноября 1941 года, в разгар битвы за Москву, прошел военный парад, на котором присутствовал лично Иосиф Сталин. Парад имел большое историческое значение и считался важной военной операцией.

В среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что никакие решения по изменению планов провести парад Победы в Москве 9 мая из-за угрозы распространения коронавируса не принимались, но ситуация мониторится.



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