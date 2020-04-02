 

Менеджер Xiaomi Ван Тенг Томас в качестве первоапрельской шутки назвал характеристики и цену будущего флагмана Mi 6 Classic Reissue Edition

02.04.2020, 10:09, Разное

Ведущий менеджер по новой продукции Xiaomi Ван Тенг Томас во время общения с юзерами китайской соцсети Weibo назвал дату официального представления смартфона Mi 6 Classic Reissue Edition. Девайс должен дебютировать уже в конце месяца, а его стоимость за версию с 12 Гб ОЗУ и 256 Гб постоянной памяти составит около 520 долларов.
Примечательно, что данные сведения были опубликованы 1 апреля, поэтому многие не поверили менеджеру. Чуть позже Ван Тенг Томас действительно признался, что речь идёт о первоапрельской шутке. В записи было отмечено: девайс получил бы абсолютно новый дизайн, не похожий на классический Xiaomi Mi 6. Аппаратной основой телефона является процессор Qualcomm Snapdragon 865, частота обновления дисплея с диагональю в 6 дюймов – 90 Гц.

Устройство получит модем для работы с мобильными сетями пятого поколения. Ёмкость батареи – чуть более 4 тысяч мАч, поддержка беспроводной 30-ваттной зарядки также предусмотрена. Основная камера получит 3 датчика изображения, а фронтальную камеру поместят в центральную верхнюю часть дисплея. Впрочем, пользователи все равно сделали вывод, что смартфон появится на рынке уже в 2020 году, но через несколько месяцев.



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