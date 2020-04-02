Никак «не отпустит»: Бородину возмутило упоминание Собчак об её проблемах с мужем

02.04.2020, 10:09, Разное

Ведущая «Дом-2» Ксения Бородина прокомментировала интервью автора и продюсера данного реалити-шоу Валерия Комиссарова, которое он дал Ксении Собчак. Супругу Курбана Омарова возмутило то, что коллега посмела упомянуть об её проблемах с мужем, имевших место несколько лет назад.

Ксения Бородина подчеркнула: сама она никогда не позволяла себе делать каких-либо комментариев насчёт личной жизни Ксении Собчак, которая, как известно, также не первый раз замужем. Телеведущая выразила мнение, что её коллегу, по всей видимости, никак «не отпускает», раз она снова подняла тему её семейных проблем.

В беседе с Валерием Комиссаровым, когда он перечислял достоинства Ксении Бородиной, из-за которых он в своё время пригласил её вести телепроект «Дом-2», Ксения Собчак вскользь указала на проблемы коллеги, имеющиеся в личной жизни, подразумевая слухи об изменах её мужа Курбана Омарова. Стоит напомнить, четырьмя годами ранее телеведущая действительно заявляла, что устала от лжи избранника и его неверности, но в итоге супругам удалось помириться и сохранить семью.