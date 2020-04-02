 

Фонд «Я есть!» представил фильм «Я мечтаю подружиться»

02.04.2020, 10:08, Новости дня

В День распространения информации об аутизме благотворительный фонд «Я есть!» представил документальный фильм «Я мечтаю подружиться».

Фильм, который выложен в Сети, призван разрушить стереотипы о людях с аутизмом, его герои ломают устоявшиеся шаблоны.

Продюсерами фильма выступили Егор Бероев и Ксения Алферова.

В 2012 году они основали благотворительный фонд поддержки детей с особенностями развития «Я есть!». Его задача – сделать так, чтобы дети с синдромом Дауна и другими особенностями развития чувствовали себя своими в любом обществе.



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