 

Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов РФ и Белоруссии

02.04.2020, 10:08, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин в поздравлении президенту Белоруссии Лукашенко с Днем единения народов РФ и Белоруссии выразил уверенность в том, что накопленный опыт совместной работы поможет найти оптимальные решения сложных вопросов, информирует пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин выразил уверенность, что накопленный опыт совместной работы поможет найти оптимальные решения любых, даже самых сложных вопросов, стоящих на пути союзного строительства», – передает РИА «Новости» текст телеграммы.

Президент также подчеркнул, что за более чем два десятилетия, прошедшие со времени подписания Договора о создании Союзного государства, РФ и Белоруссии удалось наладить взаимовыгодные интеграционные механизмы, существенно упрочить двустороннее сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других сферах.

«Реализуются взаимовыгодные совместные проекты, осуществляется координация внешней и оборонной политики», – подчеркнул в поздравлении глава российского государства.

Ранее Лукашенко поздравил россиян и белорусов с Днем единения народов.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.03 / «Да меня самого это коробит»: Путина возмутили миллионные зарплаты топ-менеджеров

16.02 / В Петербурге мужчина выбросил подругу в реку и утонул, спасая ее

25.03 / ВЦИОМ: Две трети россиян доверяют системе здравоохранения в борьбе с коронавирусом

13.03 / Польша и Дания решили ввести контроль на границах

26.02 / Информацию о премьерстве Тигипко вбросили специально. Назначат, кого хотели, а все выдохнут: слава рептилоидам, что не Тигипко

13.02 / “Ростелеком” получил 100% акций мобильного оператора Tele2

21.02 / Бизнес-классом летают даже те российские чиновники, которым это не положено — Transparency

12.02 / Военные США в Сирии убили ребенка

30.03 / Юристы разъяснили условиях оплаты работы в неделю выходных

23.02 / За сутки 97 человек умерли от коронавируса в Китае, свыше двух тысяч выписаны из больниц

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска