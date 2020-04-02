Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов РФ и Белоруссии

02.04.2020, 10:08, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин в поздравлении президенту Белоруссии Лукашенко с Днем единения народов РФ и Белоруссии выразил уверенность в том, что накопленный опыт совместной работы поможет найти оптимальные решения сложных вопросов, информирует пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин выразил уверенность, что накопленный опыт совместной работы поможет найти оптимальные решения любых, даже самых сложных вопросов, стоящих на пути союзного строительства», – передает РИА «Новости» текст телеграммы.

Президент также подчеркнул, что за более чем два десятилетия, прошедшие со времени подписания Договора о создании Союзного государства, РФ и Белоруссии удалось наладить взаимовыгодные интеграционные механизмы, существенно упрочить двустороннее сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других сферах.

«Реализуются взаимовыгодные совместные проекты, осуществляется координация внешней и оборонной политики», – подчеркнул в поздравлении глава российского государства.

Ранее Лукашенко поздравил россиян и белорусов с Днем единения народов.